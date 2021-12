Forum PD: “Istituzione del Tavolo del Mare: un vero e proprio importante passo in avanti”

CIVITAVECCHIA – Dal Forum PD Porto e Logistica riceviamo e pubblichiamo:

“Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha istituito il “Tavolo del mare”, per aprire un confronto permanente con le associazioni di categoria e sindacali indispensabile per approfondire temi generali e specifici che riguardano i porti, la loro sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Come Forum del PD riteniamo importante questa iniziativa del Governo soprattutto se calato nel nostro territorio. Il nostro porto dovrà avere la giusta considerazione sui vari temi che si stanno affrontando, da quello sulle infrastrutture sostenibili a quello della logistica e merci, della formazione, alla qualità del lavoro e sicurezza, dalla semplificazioni, competitività fino a tutti o processi di digitalizzazione. Tutti temi che sono tra le priorità, ci auguriamo inoltre che vengano affrontate dal Tavolo permanente.

Il tavolo permanente sarà un luogo importante dove avanzare proposte concrete e trovare soluzioni condivise generando un salto di qualità al settore in considerazione dei forti investimenti sui porti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che avranno un impatto importante nel processo di transizione ecologica”.

Forum PD Porto e Logistica