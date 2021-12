Forum PD: “Grave errore del Governo nel mancato sostegno al lavoro portuale”

CIVITAVECCHIA – Dal Forum PD Porto Servizi e Logistica riceviamo e pubblichiamo:

“Grave errore del Governo nel mancato sostegno al lavoro portuale.

Il nostro Paese è ancora alle prese con l’emergenza sanitaria e si fa sempre più insistente una nuova stretta già annunciata dal Premier Draghi a ridosso di queste festività.

Abbiamo ancora sotto gli occhi la conseguenze che la Pandemia ha arrecato al nostro sistema Portuale in termini di perdite economiche e di occupazione e c’è il rischio che si arrivi ad un nuovo collasso, per queste ragioni ci sfuggono le motivazioni che portano il governo alla cancellazione di un emendamento presentato dai gruppi parlamentari del PD che intendevano sostenere il lavoro portuale fino a giugno del 2022.

Come Forum Pd del porto di Civitavecchia condividiamo la contrarietà da parte dei gruppi parlamentari del nostro partito sulla cancellazione dell’emendamento e chiediamo che tutto il parlamento possa riproporre e sostenere già nel prossimo Decreto Milleproroghe l’emendamento a sostegno dei porti”.

Forum PD Porto Servizi e Logistica