Forum PD: “Bene il bando PAS per l’assunzione dei lavoratori”

CIVITAVECCHIA – Il Forum PD Porto Logistica e Servizi esprime soddisfazione per la decisione di PAS (Port Authority Security), la Società in House che gestisce la sicurezza nei Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta di indire un bando con graduatoria per assumere personale interno.

“Anche se parliamo di contratti a termine – si legge in una nota del Forum – in momenti difficili come questo dare una possibilità lavorativa sul territorio è un risultato importante che va a confermare il trend positivo dei passeggeri previsti per la stagione 2022 che transiteranno nel nostro scalo per le vacanze. Come Forum erano mesi che chiedevamo di incrementare la forza lavoro per far fronte alle nuove esigenze lavorative. Con l’avviso pubblicato oggi sul sito www.pasecurity.it, possiamo dire che un passo importante è stato fatto soprattutto a dimostrare che ci sono intenzioni positive della società e dell’Ente controllore”.