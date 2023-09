Fontana: “Via Pacinotti, strada finalmente degna di essere definita tale”

CIVITAVECCHIA – Da Remo Fontana, portavoce del Gruppo civico Sicurezza e decoro urbano, riceviamo e pubblichiamo:

“E’ passato quasi un anno, era esattamente l’ottobre del 2022, quando, anche a seguito delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni residenti, denunciammo tramite i media locali, lo stato d’incuria e di degrado, in cui versava via Pacinotti, una strada che sembrava essere stata dimenticata da tutti. I cittadini, lamentavano l’ingente dissesto della strada, stante anche la presenza di grosse buche, che con la pioggia, si riempivano di acqua, finendo per inzuppare i pedoni al passaggio delle auto. I i Segnalando inoltre, un camminamento pedonale dissestato, grosse e spinose siepi che lo invadevano ed altre varie problematiche inerenti la sicurezza del luogo, specie nelle ore serali e notturne.

Ebbene, mai perdere la speranza. Almeno per quanto riguarda la strada, non possiamo sapere se e quali controlli di polizia siano stati attuati, alcuni cittadini, hanno inteso ringraziare questo Gruppo ed anche ovviamente l’amministrazione comunale, che, con ogni probabilità, anche da noi sollecitata, è intervenuta effettuando un serio intervento del rifacimento del manto stradale e del camminamento pedonale posto sul lato monte della stessa strada, tornando a dare decoro e soprattutto sicurezza della viabilità del luogo.

Questa è l’ennesima dimostrazione dell’utilità del partenariato tra cittadino ed istituzioni, che può rivelarsi un occhio in più, laddove queste ultime non riescono ad arrivare, migliorando sicurezza e decoro della nostra amata Città”.

