Fontana (FdI): “Zona Industriale, che qualcosa si stia muovendo?”

CIVITAVECCHIA – Dal Delegato alla sicurezza stradale e al decoro urbano del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, Remo Fontana, riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo la nostra segnalazione, con la quale veniva evidenziato lo stato di pericolo della Strada Mediana che percorre la zona industriale, dovuto alla totale assenza di illuminazione pubblica, prendiamo atto che qualcosa sembra si stia muovendo.

Dopo anni di buio pesto, questa sera, finalmente un segnale che fa tornare a battere il cuore ed a sperare: alcuni tratti della strada mediana che percorrono la zona industriale, sono tornati finalmente ad essere illuminati, anche se di contro, alcune zone rimangono ancora pericolosamente al buio.

E’ auspicabile che i lavori di ripristino proseguano nei giorni a venire, in modo tale da mettere in sicurezza quanto prima, l’intera arteria viaria.

Come pure che allo stesso tempo, venga effettuato il rifacimento del manto stradale, divenuto oramai un sentiero di guerra, in diversi punti della stessa strada.

Resteremo pertanto, attenti osservatori, continuando a pungolare gli organi competenti, soprattutto nel caso avvengano incidenti stradali riconducibili alle cattive condizioni della strada e della mancanza d’illuminazione pubblica. Per noi, la sicurezza viene prima di ogni altra cosa”.

Remo Fontana – Delegato alla sicurezza stradale e decoro urbano del Circolo “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia di Civitavecchia