Fontana (FdI): “Monumento ai Caduti, iniziati i lavori di restauro”

CIVITAVECCHIA – Da Remo Fontana, Delegato alla sicurezza stradale e decoro urbano per Fratelli d’Italia di Civitavecchia:

“Non è trascorso molto tempo da quando segnalai al Sindaco lo stato indecoroso in cui era ridotta l’area del Monumento ai Caduti per la Patria, che già sono in corso d’opera i lavori di ristrutturazione del luogo, con particolare riferimento alla rimozione delle vaste formazioni di ruggine e la verniciatura della ringhiera che lo circonda tornando così a rendere splendore ed onore, al monumento in ricordo a chi ha donato la sua vita per un futuro ed una Patria migliore.

A tal proposito, debbo prendere atto della sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale e nello specifico, di quella della persona del Sindaco Ernesto Tedesco, che hanno prestato massima attenzione alla vicenda e rispetto per i nostri Eroi, pur in un periodo in cui le pubbliche amministrazioni sono coinvolte in una serie di emergenze continue e con limitate disponibilità di risorse economiche, accogliendo favorevolmente l’iniziativa del Presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Paolo Giardini, che ringraziamo pubblicamente per il concreto impegno, che ha consentito un primo intervento di manutenzione straordinaria al Monumento, con il contributo economico del Ministero della Difesa.

Auspicando, tuttavia, che gli organi di polizia, dispongano controlli assidui, affinché siano sanzionati tutti coloro che, in spregio ai Caduti, usano parcheggiare i loro veicoli sul tratto della piazza immediatamente antistante l’importante Opera.

Un cenno va fatto anche al rifacimento della segnaletica stradale in Viale Nenni, ove rimaneva ancora un breve tratto da completare ed i cui lavori sono in corso d’opera, ringraziando per questo, oltre che l’ente comunale, anche il vertici e gli operai della municipalizzata CSP, che alle mie richieste, si è resa prontamente disponibile.

Concludo che non posso non essere soddisfatto e con me tutte quelle persone che anche per i miei trascorsi, si affidano spesso al sottoscritto, al fine di segnalare tutti quei problemi inerenti pericoli e carenza di decoro urbano della Città, agli organi competenti, con lo spirito di fattiva collaborazione e che magari sono loro solo semplicemente sfuggiti, anche in considerazione delle molteplici problematiche che investono ogni giorno Civitavecchia.

Aggiungo ancora una cosa, e concludo veramente, da alcuni abitanti di via Pacinotti, strada ove avevo recentemente segnalato alcune problematiche inerenti la sicurezza ed il decoro urbano, mi è giunta notizia, che avrebbero avuto assicurazioni direttamente dal Capo dell’amministrazione, riferendomi che lo stesso avrebbe attivato gli uffici ed i servizi competenti al fine della risoluzione delle problematiche segnalate”.

