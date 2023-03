Fondi PNRR, scade il 31 il bando per l’inserimento lavorativo e l’autonomia abitativa di persone con disabilità

CIVITAVECCHIA – C’è tempo fino al 31 marzo per fare domanda ed avere così accesso all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa. Il bando è destinato ai disabili ed è una delle prime applicazioni sul territorio dei fondi PNRR per il sociale intercettati dall’Assessorato ai Servizi sociali attraverso il distretto socio-sanitario con i Comuni limitrofi. Una opportunità che infatti il Comune di Civitavecchia condivide con quelli di Allumiere, Santa Marinella e Tolfa.

Come spiega l’Assessore Cinzia Napoli, “possono partecipare al progetto soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 oppure con invalidità riconosciuta in base all’articolo 1, della legge 68/99, la platea è quindi piuttosto ampia. I beneficiari parteciperanno alle tre attività previste: Il progetto individualizzato consiste nella valutazione delle esigenze e delle potenzialità della persona disabile. Per l’abitare autonomo, gli interventi infrastrutturali, la dotazione domotica e le attrezzature informatiche per la formazione ed il lavoro saranno adeguati alle specifiche esigenze di ciascun partecipante. Per l’inserimento lavorativo, la formazione iniziale verterà su competenze informatiche di base e saranno attivati tirocini”.

“Si tratta di obiettivi che abbiamo posto nel quadro più ampio della legislazione sul “Dopo di noi” e che pongono il nostro territorio all’avanguardia nel creare percorsi di autonomia per persone con disabilità. Proprio per questo” conclude l’Assessore Napoli “mi auguro che si riesca ad andare incontro alle esigenze di più utenti possibili, nell’interesse stesso delle famiglie”.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del 31 marzo 2023.

L’avviso pubblico è online nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto. La modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione è scaricabile dal seguente link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=DIS_012

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario Roma 4.1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, al numero telefonico 0766 590766 o tramite e-mail al seguente indirizzo: mariagrazia.coccetti@comune.civitavecchia.rm.it.