Fino a 3.000 euro per le startup. Gismondi: “CNA soggetto attuatore al fianco degli aspiranti imprenditori”

CIVITAVECCHIA – La Camera di Commercio di Roma mette di nuovo 750 mila euro sul “Bando Nuove Imprese”, l’iniziativa per agevolare la nascita delle start up. Funziona così: chi vuole creare una nuova impresa nella provincia di Roma, deve andare nella sede di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa per avere informazioni e assistenza e presentare domanda per accedere al servizio di accompagnamento.

E la CNA c’è. Con il proprio CSA (Centro Servizi per l’Artigianato), l’Associazione è accreditata quale “attuatore”. È possibile dunque rivolgersi alle sedi di Civitavecchia (via Palmiro Togliatti, 7) e Santa Marinella (Lungomare G. Marconi, 104).

Dopodiché sarà possibile abbattere i costi di avvio dell’impresa, ottenendo un massimo di 2.500 euro al netto dell’Iva, che sale a 3.000 in caso di costituzione di società di capitali. I servizi di accompagnamento vengono forniti dai soggetti attuatori. La lista è lunga: si va dalle varie voci che riguardano le pratiche a quelle sulle segnalazioni certificate di inizio attività, dal rischio incendio all’impatto acustico, fino alle emissioni in atmosfera.

“Per chi sogna di veder realizzato il proprio progetto – dice Alessio Gismondi, presidente della CNA di Viterbo e Civitavecchia – l’intervento della Camera di Commercio di Roma rappresenta un vero e proprio aiuto. Il periodo attuale è infatti segnato dagli aumenti e dalla crisi economica. Questa misura è anche un incentivo a credere nella propria idea e a metterla in pratica. Noi, come sempre, offriremo un valido supporto per chi si affaccia su questo mondo”.

La CNA di Viterbo e Civitavecchia è pronta a stare al fianco dei nuovi aspiranti imprenditori. Un consiglio; muoversi in fretta, perché la copertura è fino all’esaurimento dei fondi e comunque entro il prossimo 31 dicembre.