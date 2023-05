FdI: “soddisfazione per l’elezione di Chiara Colosimo a Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia”

CIVITAVECCHIA – “A nome di Fratelli d’Italia di Civitavecchia esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione dell’amica On. Chiara Colosimo quale nuovo Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.

Chiara Colosimo in questi anni ha dimostrato grinta, coraggio, capacità e di essere sempre in prima linea nella lotta contro l’illegalità, con battaglie politiche che l’hanno vista anche protagonista nel Lazio e, in particolare, anche nel nostro territorio, come nel noto caso concorsopoli del comune di Allumiere.

Siamo certi che Chiara Colosimo, al di là delle polemiche stucchevoli e del tutto strumentali e fuori luogo da parte della sinistra, onorerà questo importante incarico, assolutamente meritato, dimostrando, anche in questo nuovo e delicato incarico, la tenacia, la passione, la capacità e generosità, qualità che ha sempre profuso nella sua militanza e nel suo impegno politico in questi anni, in cui si è sempre caratterizzata come una paladina della legalità, interpretando al meglio i valori e gli ideali da sempre patrimonio della Destra nazionale italiana”

Raffaele Cacciapuoti – capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Civitavecchia

Paolo Iarlori – Coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia