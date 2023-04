FdI si congratula con Emanuela Mari per la sua nomina a Presidente della II Commissione regionale

CIVITAVECCHIA – “A nome del circolo territoriale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” esprimo le più vive congratulazioni alla nostra amica e consigliera regionale Emanuela Mari, da oggi eletta Presidente della II Commissione consiliare regionale “Affari europei ed internazionali, cooperazione tra i popoli”. Così in una nota il Coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori.

“Si tratta indubbiamente – prosegue Paolo Iarlori – di un meritato e prestigioso riconoscimento per Emanuela Mari, che rappresenta la nostra Città ed è espressione della nostra comunità militante e, pertanto, non possiamo non accogliere questa notizia con particolare emozione ed orgoglio. La commissione della quale Emanuela Mari è Presidente affronta tematiche di cruciale importanza, soprattuto in questo particolare momento storico. Si tratta, quindi, di un incarico istituzionale di particolare importanza e delicatezza che, ne siamo certi, Emanuela Mari, forte di anni di esperienza amministrativa, ricoprirà con il consueto impegno e con la sua proverbiale passione e competenza, potendo contare, come sempre, sul sostegno e di tutto il nostro coordinamento e dell’intero circolo”.

“L’elezione di Emanuela Mari a Presidente di questa commissione – conclude Iarlori – rappresenta certamente un riconoscimento anche della importanza nel panorama regionale di Civitavecchia che, finalmente, sarà degnamente ed efficacemente rappresentata in Regione Lazio”.