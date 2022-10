FdI: “Nessun rientro in maggioranza”

CIVITAVECCHIA – Nessuna ipotesi di rientro in maggioranza da parte di Fratelli d’Italia. Almeno per il momento. A precisarlo è il Gruppo consiliare meloniano che smentisce così quanto riportato quest’oggi da un articolo de “Il Messaggero”.

“La ricostruzione della situazione politico-amministrativa e l’impressione del partito “pronto a rientrare” offerte nel predetto articolo appaiono del tutto fuorvianti e strumentali e danneggiano la credibilità e l’immagine del partito stesso e dei suoi consiglieri comunali – si legge in una nota del gruppo FdI – FdI è stato estromesso dalla maggioranza con un atto politicamente arbitrario e unilaterale da parte del sindaco Tedesco, che ancora oggi a distanza di due anni non ha offerto alcuna valida giustificazione e motivazione per quanto accaduto. Il gruppo consiliare è unanime nel ritenere che non sussistano le condizioni nemmeno per prendere in considerazione l’ipotesi di un rientro in maggioranza. Su troppe e sostanziali questioni siamo stati in disaccordo con la maggioranza in questi due anni, e ” l’ unità del centrodestra” non può essere auspicata a corrente alternata e secondo le convenienze del momento e di qualcuno. Non siamo interessati a poltrone o gestione di posti di potere, ma pretendiamo il rispetto di patti e impegni presi in primis con gli elettori e la città, come ha sottolineato Giorgia Meloni nella sua ultima visita a Civitavecchia.”