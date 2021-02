FdI in Regione sugli usi civici: richiesto ed ottenuto l’impegno ad approvare una nuova cartografia

CIVITAVECCHIA – Svolta nella annosa vicenda degli usi civici. Il capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Albino Ruberti, ha ricevuto una delegazione di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, con alcuni rappresentanti del Comitato Usi Civici ed alcune associazioni.

Ruberti si è impegnato, a nome della Regione, a nominare a stretto giro un perito a cui affidare la redazione di una nuova cartografia che tenga conto degli atti e della documentazione prodotta dal Comitato Usi Civici.

Estremamente soddisfatti il capogruppo di FdI Vincenzo Palombo e l’ex assessore Simona Galizia artefici della richiesta dell’incontro alla Presidenza della Giunta Regionale. “Il dottor Ruberti – commenta Simona Galizia – ha ben compreso le nostre ragioni ed ha apprezzato le nostre proposte per risolvere la problematica che ha colpito intere famiglie. Siamo assolutamente soddisfatti”.

La decisione comunicata dal capo di Gabinetto di Zingaretti di procedere con una nuova perizia alla produzione di una nuova cartografia sugli usi civici della città di Civitavecchia consentirà di risolvere alla radice il problema che riguarda centinaia di famiglie.

“I nuovi documenti – dichiara Vincenzo Palombo – serviranno a dimostrare quello che sosteniamo da tempo, ossia che a Civitavecchia non ci sono gli usi civici, anche alla luce delle due importanti sentenze che hanno prodotto nuove basi giuridiche e della nuova documentazione che finora non era mai stata presa in considerazione, se non nei singoli giudizi. La situazione assume una dunque una positiva virata improvvisa anche grazie al merito di chi non ha mai mollato la presa e rispettato gli impegni presi in campagna elettorale”.