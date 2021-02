FdI: “Da Forza Italia solo sterili invettive a Frascarelli dettate da risentimento”

CIVITAVECCHIA – Dal Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo:

“Sul servizio idrico l’Amministrazione Comunale é in palese difficoltà e la levata di scudi stizzita ed isterica di Forza Italia, intervenuta in difesa dell’assessore De Paolis per tentare di rintuzzare le giuste critiche mosse dal consigliere comunale Frascarelli ne rappresenta la prova più evidente.

“La lingua batte dove il dente duole”, recita un vecchio ma sempre attuale adagio…!” Alle segnalazioni di Frascarelli, che si fa portavoce di tanti cittadini con l’obiettivo di sollecitarne costruttivamente soluzione, si risponde con una invettiva personale contro il nostro consigliere comunale.

Il lavoro svolto da Giancarlo Frascarelli come delegato è stato elogiato più volte dallo stesso sindaco Tedesco e, soprattutto, apprezzato dai tantissimi cittadini, che trovavano nel consigliere Frascarelli un punto di riferimento, sempre pronto è disponibile a raccogliere le segnalazioni per interagire immediatamente e con efficacia con i referenti di Acea Ato2 e risolvere, in tempi rapidi, le varie problematiche.

È, purtroppo, un dato di fatto che, a distanza di alcune settimane dalle sue inevitabili dimissioni, i cittadini si sentano abbandonati, con rotture e disservizi idrici sempre più frequenti, senza interlocutori dell’amministrazione comunale capaci di rispondere con la stessa prontezza ed efficacia alle tante segnalazioni di guasti e rotture, alcune anche clamorose (come la “fontana” di via dei Geranei a San Gordiano, l’acqua marrone sgorgata pochi giorni da moltissime utenze del centro città, interruzioni idriche prolungate e ripetute, ecc…).

Ancora oggi, pertanto, moltissimi cittadini si rivolgono al nostro Giancarlo Frascarelli…gli amici di Forza Italia, anziché rispondere nel merito del servizio idrico ed alle critiche ricevute dall’Amministrazione comunale, replicano enfatizzando la tanto attesa asfaltatura di alcune strade cittadine e, quindi, sviando completamente il discorso e buttando la palla in calcio d’angolo…

Dedicheremo successivi interventi anche al tema del piano di interventi per l’asfaltatura, vigilando ed esaminando i criteri di scelta delle strade, le modalità di affidamento dei lavori, la loro realizzazione e la qualità degli interventi…come una responsabile forza politica di opposizione ha il dovere di fare, per vigilare come i soldi pubblici vengono gestiti e spesi.

In questa sede preferiamo ribadire il nostro pieno sostegno ed apprezzamento per l’opera svolta da Giancarlo Frascarelli da delegato al servizio idrico (carica ricoperta senza alcun compenso, giova ricordarlo) e condividere e rimarcare la assoluta fondatezza delle sue critiche, auspicando che, in luogo di sterili invettive dettate evidentemente dal risentimento, gli amici di Forza Italia e l’assessore De Paolis rispondano con i fatti, cercando di correggere e migliorare le lacune evidenziate, offrendo risposte concrete ed efficaci ai cittadini che lamentano un crescente peggioramento del servizio idrico.

Quanto alle dimissioni da ruoli ed incarichi, peraltro non retribuiti, il consigliere comunale Frascarelli risponde esclusivamente al partito di Fratelli d’Italia e con il Partito di appartenenza concorda ogni iniziativa. Non accettiamo lezioni di lealtà e di correttezza da chi, a livello locale, ha disatteso ogni patto ed accordo elettorale, spaccando la coalizione”.

Coordinamento di Fratelli d’Italia di Civitavecchia