FdI: “Cari pentastellati ex grillini, la lingua batte dove il dente duole!”

CIVITAVECCHIA – “La reazione stizzita e livorosa del Movimento 5Stelle di Civitavecchia al nostro intervento dimostra che, evidentemente, abbiamo colpito nel segno, smascherando il tentativo dell’attuale amministrazione comunale, insediatasi poco meno di un anno fa, di arrogarsi meriti inesistenti su un progetto che risale ad oltre venti anni fa e completamente finanziato da RFI e Regione Lazio.

A questo punto, volendo testare fino in fondo la loro fantasia e faccia tosta, li sfidiamo a spiegare pubblicamente e nel dettaglio quali sarebbero questi fantomatici meriti dell’assessore D’Antò e della attuale Amministrazione comunale: siamo davvero curiosi di apprenderlo!

Nel frattempo, siamo costretti a far rilevare un altro maldestro tentativo di questa loro amministrazione comunale di appropriarsi di meriti altrui, inventandosi addirittura la notizia di un presunto accordo, propiziato dal delegato alla pesca, con la Cooperativa che gestisce, peraltro con bravura, l’Asta del Pesce. Questo presunto accordo, in realtà inesistente, avrebbe consentito ai ristoratori locali l’acquisto del pescato locale direttamente all’asta….peccato che questo avvenga già da molti anni, a prescindere dalle iniziative del Comune, e che tutti i ristoratori interessati potessero già da molti anni acquistare il pesce all’Asta di Civitavecchia, anche da remoto!!! In questo caso l’amministrazione comunale ha tentato spudoratamente di prendersi i meriti del Presidente Salvatore Cicatello e della Cooperativa dei pescatori e caratisti, che gestiscono con professionalità un’asta del pesce moderna ed efficiente, che rappresenta un fiore all’occhiello per Civitavecchia e valorizza al meglio il pregiato pescato locale, rifornendo ristoratori locali interessati ed operatori di tutta Italia e non solo…!

Agli illusionisti pentastellati, ex grillini perché ormai orfani di Beppe Grillo, suggeriamo invece di provare a realizzare idee e progetti propagandati in campagna elettorale e, ad oggi, ancora rimasti nel libro dei sogni. Ne citiamo uno per tutti: il famoso progetto di valorizzazione della Cittadella della Musica, che avrebbero dovuto realizzare, come proclamato dall’allora candidato sindaco D’Antò con roboanti comunicati stampa risalenti a marzo 2024….di questo e di altri progetti, non vi è alcuna traccia in questo primo anno di amministrazione!

Ma vogliamo essere generosi e concludiamo questo nostro intervento segnalando, invece, alcune mirabolanti realizzazioni dei rappresentanti pentastellati di questa amministrazione comunale: l’aliquota Irpef aumentata al massimo di legge, grazie all’assessore al bilancio Tuoro (la stessa che si è vantata recentemente per un milionario avanza di cassa, frutto del pagamento dell’importo previsto dall’accordo di programma Italcementi ereditato dalla precedente amministrazione comunale di centrodestra): questo aumento delle tasse comunali è stato tangibile da parte dei Civitavecchiesi, soprattutto di lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno subito il maggior prelievo su pensioni e stipendi del mese di aprile 2025. Per non parlare delle tragicomiche soluzioni adottate per peggiorare la viabilità cittadina: dalla sosta con disco orario in via Traiana al senso unico di via Massimo D’Azeglio, idea malsana partorita dal loro giovane delegato alla viabilità e purtroppo messa in atto con grande zelo, i cui risultati, purtroppo sono desolatamente sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle centinaia di Civitavecchiesi costretti a lunghe code ed imbottigliati nel traffico prodotto da questa genialata!

Nel frattempo davanti alla stazione ferroviaria, sempre rimanendo in tema di viabilità, il caos regna sovrano e quotidianamente si rischiano incidenti e l’investimento di qualche pedone, con l’assoluta inerzia dell’amministrazione comunale, impegnata a creare, al modico costo di 280.000 euro, nuovi parcheggi a pagamento con tanto di sbarra davanti al tribunale….ed il peggio purtroppo, deve ancora venire, con l’avvento della famigerata Ztl che darà il colpo di grazia al commercio cittadino…sic transit gloria mundi! Povera Civitavecchia!”

Fratelli d’Italia Civitavecchia