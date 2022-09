Farmacie comunali, inaugurati i nuovi locali alla “Boccelle”

CIVITAVECCHIA – La “nuova” farmacia comunale Boccelle riapre i battenti. Sono infatti terminati i lavori di ammodernamento dei locali.

Nella giornata di ieri, martedì 20 settembre 2022, alle ore 12, l’inaugurazione dei nuovi locali, e alle 14 la riapertura al pubblico, dopo la pausa estiva durante la quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione completa. L’intervento, iniziato a fine agosto, ha visto un rinnovo radicale del negozio, grazie all’acquisizione dei nuovi locali adiacenti che hanno permesso un ampliamento significativo ed una riqualificazione della farmacia con il rinnovo degli arredi ed una nuova saletta polifunzionale dove si effettueranno screening, servizi di assistenza e consulenze di varie figure professionali.

All’inaugurazione dei nuovi locali hanno preso parte diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Asl Roma 4. Primo, fra tutti, il Sindaco di Civitavecchia, avvocato Ernesto Tedesco: “I servizi erogati ai cittadini dalla nostra partecipata aumentano di livello, – ha detto il primo cittadino – l’impegno per consentire qualità e scelta continua, sulla scorta dei progressi registrati”.

Dello stesso parere il presidente di CSP Srl, Fabrizio Lungarini: “Riconsegniamo con soddisfazione alla città, a tempo di record, una farmacia di altissima qualità. In Via Maroncelli i cittadini troveranno infatti una farmacia rinnovata, più spaziosa, luminosa e con più servizi al cittadino. Ringrazio l’amministrazione comunale, i farmacisti e tutti coloro che hanno contribuito all’ottimizzazione dei nostri servizi”.

Soddisfatto anche il consigliere del CdA, avvocato Matteo Mormino, assente per concomitanti impegni istituzionali: “Abbiamo raggiunto un importante livello qualitativo che si tradurrà in un miglioramento dei servizi al cittadino, – ha detto Mormino – continueremo quindi a lavorare in questo senso, con l’obiettivo di potenziare i servizi per i cittadini”.

Anche la direttrice della farmacia Boccelle, la dottoressa Federica Amodeo, si è detta soddisfatta dei risultati ottenuti fino ad ora: “Ci auguriamo di dare sempre più servizi ai cittadini, ringrazio tutti i colleghi senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile”.