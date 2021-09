Farmacia dei servizi, incontro tra CSP e Assofarm

CIVITAVECCHIA – Visita ufficiale questa mattina nella sede amministrativa di CSP, a Villa Albani, del dott. Marco de Martinis, componente del Comitato Nazionale Direttori Assofarm. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, i direttori delle cinque farmacie comunali, Alessandra Fabbri, Federica Amodeo, Vincenza Monte, Dario Iengo ed Alessandra Milo, il consigliere del CdA di Csp, avv. Matteo Mormino ed il responsabile del settore Farmacie, dott. Salvatore Andrea Renda. La riunione è servita a fare il punto della situazione sulle iniziative in corso e quelle da intraprendere nell’immediato futuro, allo scopo di migliorare ed integrare il progetto in parte già avviato di “Famacia dei Servizi”.

“Come noto – spiega in una nota CSP – il progetto rappresenta una evoluzione dell’attività delle farmacie nell’ambito delle cure primarie, con la finalità di ampliare i servizi territoriali espletati dalle farmacie comunali del gruppo CSP, sia per favorire la deospedalizzazione della sanità, sia per ampliare il ruolo che le farmacie devono assolvere nell’ambito del servizio sanitario nazionale. L’attività di dispensazione dei farmaci, di consiglio ed educazione sanitaria tradizionalmente svolta dalle farmacie, viene così affiancata da una serie di servizi correlati alla salute e alla prevenzione”.