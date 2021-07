Fare Verde Civitavecchia dona 2.500 mascherine all’associazione del Capitano Ultimo

CIVITAVECCHIA – Si è conclusa l’iniziativa promossa a dicembre 2020 da Fare Verde Civitavecchia e denominata ”Il Covid – 19 non ferma il Natale – Fare Verde è con Voi”, grazie a cui sono state donate in tutto 12.200 mascherine FFP2 distribuite sul territorio di Civitavecchia e non solo.

In particolare, domenica 4 luglio presso la sede della casa famiglia dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo in Roma, i volontari del gruppo hanno consegnato 2500 mascherine FFP2, durante la cerimonia religiosa, al Capitano Ultimo – Col. Sergio De Caprio, allora capo dell’unità Crimor dei ROS dei Carabinieri e noto soprattutto per aver arrestato Totò Riina il 15 gennaio 1993 -, il quale ha ringraziato Fare Verde Civitavecchia dell’importante donazione effettuata alla comunità rimarcando, altresì, l’importanza degli aiuti, del sostentamento e della partecipazione da parte delle associazioni e dai cittadini.

Pienamente soddisfatti del risultato ottenuto il Presidente e il Vice Presidente di Fare Verde rispettivamente Paolo Giardini e Valentina Flacchi, di aver avuto la possibilità, come già accaduto recentemente, di confrontarsi in merito alle tematiche ambientali con il capitano Ultimo, attualmente Assessore all’Ambiente della Regione Calabria.

.