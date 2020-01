Faccia a faccia tra Asl e “Donne indifesa della Legge 194”

CIVITAVECCHIA – Si è svolto oggi presso la sede della Asl Rm4 l’incontro tra una delegazione delle “Donne in difesa della Legge 194” e il Direttore Generale Giuseppe Quintavalle. Erano presenti, inoltre, il direttore sanitario dell’ospedale San Paolo, la direttrice Sanitaria della Asl, la coordinatrice dei consultori e un legale dell’azienda.

“In un clima di reciproco rispetto e riconoscimento – riferiscono in una nota stampa le Donne in difesa della Legge 194 – l’azienda sanitaria ha ascoltato le nostre ragioni. Abbiamo ribadito come sia centrale il rispetto della legge 194/78 e l’autodetermonazione della donna e per questo abbiamo richiesto la revoca della convenzione. Alla fine dell’incontro il direttore Quintavalle si è riservato di riflettere sulle nostre rimostranze”.