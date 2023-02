Erp, l’Assessore Napoli: in assegnazione 14 alloggi

CIVITAVECCHIA – L’Ufficio Politiche per la casa ha dato avvio all’iter procedurale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ne dà notizia l’Assessore ai Servizi Sociali, Cinzia Napoli. Sono 14 gli aventi diritto della vigente graduatoria, che sono stati convocati per verificare la permanenza nei requisiti di legge.

Sono inoltre in atto le verifiche degli aventi diritto attraverso gli Uffici dell’Ater, della Polizia Locale e dell’Ufficio Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio. A breve, successivamente alle verifiche delle certificazioni richieste, sarà possibile proseguire con l’iter procedurale che confluirà con l’assegnazione, per tipologia degli alloggi.

“Si tratta – ha specificato l’Assessore Napoli – di un punto di partenza importante per poter rispondere alle esigenze della popolazione in termini abitativi: altre iniziative sono in corso, sempre sulla scia del lavoro di ricognizione e verifica svolto dai vari enti coinvolti, in particolare nel corso degli ultimi mesi, lavoro di cui queste assegnazioni sono i primi frutti”.