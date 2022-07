Epilogo positivo per la vertenza dei lavoratori So.de.co

CIVITAVECCHIA – Epilogo positivo per la vertenza dei lavoratori impiegati presso i depositi So.de.co., del Gruppo Ludoil. E’ l‘USB Lavoro privato a commentare il risultato ottenuto a fronte dell’iniziativa di sciopero avviata dallo stesso sindacato, parlando di “apprezzabile ragionevolezza” da parte dell’azienda che ha deciso di adottare “numerose e concrete misure volte a riscontrare le rivendicazioni avanzate”.

“Un pacchetto di importanti interventi ottenuto grazie alla determinazione dei lavoratori e quindi al blocco degli straordinari già deciso per tutto luglio – commenta l’USB Lavoro Privato Civitavecchia – a cui siamo dovuti ricorrere dopo una lunga e infruttuosa fase di confronto. Ma, come dicevamo, l’azienda ha opportunamente cambiato posizione, ricomponendo i contrasti e evitando così un inasprimento del conflitto”.

Diversi i punti qualificanti dell’intesa raggiunta.

“Primo – riferisce l’USB – l’ampliamento dell’organico. Le aziende coinvolte, So.De.Co. e Petroli Investimenti, hanno infatti annunciato l’intenzione di procedere a 7 nuove assunzioni, per le quali sono state già avviate le procedure di reclutamento. Un risultato certamente rilevante e tutt’altro che scontato, che contribuirà a migliorare la gestione delle attività, a garantire i giusti riposi ai lavoratori e quindi a incrementare le condizioni di sicurezza. Secondo aspetto, il pieno rispetto del Contratto Nazionale, con riguardo all’avvio delle valutazioni professionali bloccate da anni e la decisione di definire un Premio di produzione per tutti i lavoratori. Terzo, il riconoscimento di significativi elementi a carattere economico, come ad esempio un superminimo per alcune particolari mansioni, un trattamento di maggior favore per gli straordinari e l’aumento del buono mensa. In considerazione di questi risultati, per i quali esprimiamo grande soddisfazione, i lavoratori riuniti in assemblea hanno quindi dato mandato a USB di revocare lo sciopero in corso. A tutti loro va il nostro ringraziamento. La sicurezza deve ovviamente rappresentare una priorità assoluta per un settore tanto delicato, che occorre perseguire costantemente mantenendo gli impianti in efficienza, rispettando le normative applicabili e operando per una continua formazione dei lavoratori. E inoltre, riteniamo, anche rispondendo alle loro legittime aspettative”.

“In questa prospettiva – conclude l’USB – saremo fortemente impegnati da qui in avanti per un miglioramento delle condizioni di lavoro, nella convinzione che l’intesa sottoscritta tra le parti possa rafforzare un confronto sindacale sempre più efficace e utile alla soluzione condivisa dei problemi”.