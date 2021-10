CIVITAVECCHIA – “Eolico Offshore per la transizione ecologica di Civitavecchia: sfide e opportunità” è il titolo dell’evento dell’Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, organizzato insieme con Lazio Innova, che si svolgerà venerdì prossimo, 22 ottobre, dalle ore 10 alle 18, presso il Porto di Civitavecchia (Molo Vespucci snc – sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale).

Un’intera giornata di lavori che avrà come obiettivo quello di valutare la fattibilità e le potenzialità del progetto per il primo grande Distretto di Energie Rinnovabili del Lazio e che vedrà partecipare i diversi attori coinvolti, dalle istituzioni ai Comitati cittadini, dalle aziende elettriche ai sindacati e associazioni datoriali fino al mondo della ricerca ed esperti del settore.

Concluderà i lavori l’assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio, Roberta Lombardi.

L’evento si svolgerà in maniera mista, in presenza, compatibilmente con le norme anti Covid vigenti, e on line sui canali social della Regione.