Enel rilancia il gas a Civitavecchia e intanto “la politica locale dorme”

CIVITAVECCHIA – Ieri, in occasione dell’assemblea degli azionisti di Enel, il Collettivo No Fossile Civitavecchia ha partecipato insieme ad altri comitati cittadini e a tantissime realtà della rete “Per il clima, fuori dal fossile”, ad un flash mob comunicativo per denunciare ancora una volta le scelte inquinanti e climaticamente impattanti del colosso energetico.

“Per questo – spiegano dal Collettivo – pur non potendo incontrarci fisicamente nelle strade per rispettare le misure di contrasto al Covid-19, abbiamo realizzato cartelli e striscioni e pubblicato sui social decine di foto. Non ci è sfuggita infatti la conferma che Civitavecchia, insieme a Fusina, Brindisi e La Spezia, è stata indicata tra le sedi in cui ENEL vorrebbe realizzare nuove centrali a gas. Una scelta che riteniamo sbagliata e dannosa, sia dal punto di vista della salvaguardia ambientale del nostro territorio, sia dal punto di vista del rilancio della nostra città, sia per ciò che riguarda, più in generale, il tema dei cambiamenti climatici. La scelta di Enel, supportata da Terna e con la complicità di gran parte della politica italiana, vorrebbe spacciare il gas come combustibile ‘green’ necessario alla transizione ecologica che anche il nostro Paese deve attuare per rispettare le indicazioni dell’Ipcc. Noi pensiamo che quella di costruire nuove centrali a gas sia invece una scelta miope, anacronistica e pericolosa. Proprio per questo, come accaduto ieri, non smetteremo di mobilitarci contro i combustibili fossili, per la giustizia climatica e sociale, per la nostra città e per il nostro pianeta!”

Sull’assemblea di ieri degli azionisti Enel si esprime anche la sezione locale di Potere al Popolo: “Chi si aspettava svolte epocali e colpi di scena è rimasto piuttosto deluso – il commento di PaP – In questo scenario, in una situazione che tra l’altro si è ulteriormente aggravata con il dilagare del Covid-19, ci chiediamo che senso abbia costruire nuovi impianti a gas garantendo tra l’altro pochissimi posti di lavoro, quando sarebbe invece possibile tutelare la sicurezza energetica e occupazionale attuando politiche e piani basati sul ricorso a fonti energetiche rinnovabili, ad accrescere il risparmio e l’efficienza del sistema, con piani e tecnologie già disponibili ed economicamente concorrenziali? Perché non si prendono mai seriamente in considerazione le proposte dei comitati cittadini e quelle altrettanto serie e lungimiranti dei lavoratori metalmeccanici? In tutto questo ci chiediamo basiti: che fine ha fatto la politica locale? Possibile che si aspetti solo la convocazione di una conferenza dei servizi per cominciare, fuori tempo massimo, a parlare di piani industriali alternativi e riconversione energetica? Cosa aspetta la giunta comunale di Civitavecchia ad inchiodare Enel alle proprie responsabilità? Quanti aperitivi zingarettiani dobbiamo aspettare prima che la regione Lazio ci faccia capire quale posizione assumerà nel momento in cui l’iter autorizzativo della nuova centrale si velocizzerà e busserà alla porta della nostra città?”.

“È tempo – concludono da Potere al Popolo – che politica e istituzioni prendano posizione. Il futuro della nostra città e del nostro territorio si giocherà tutto di fronte a queste scelte e farci trovare ancora una volta distratti, divisi e impreparati rischia davvero di contarci caro”.