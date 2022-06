Elezioni. Trionfo per Grando a Ladispoli e Landi ad Allumiere, Cerveteri al ballottaggio

Sorprese e conferme nel primo turno delle elezioni amministrative nel comprensorio. Questo l’esito delle consultazioni:

ALLUMIERE

Vittoria schiacciante per il Fronte civico di Lugi Landi, che con il 68,79% prevale sul sindaco uscente Antonio Pasquini, fermo al 31,21%.

CERVETERI

Sarà ballottaggio tra due settimane tra Elena Gubetti, candidata del centrosinistra che ottiene il 41,73%, e Giovanni Moscherini candidato del centrodestra, che si attesta al 30,95%; fuori di poco dal ballottaggio, per appena 200 voti, Anna Lisa Belardinelli, che arriva al 27,2%.

LADISPOLI

Trionfo al primo turno e conferma per il sindaco uscente del centrodestra Alessandro Grando, che con il 59,16% stacca il candidato del centrosinistra ed ex sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, secondo a sorpresa con il 23%; flop per la candidata del PD e M5S Silvia Marongiu, che non va oltre l’11%. Appena il 6,25%, infine, per l’ex Assessore della Giunta Grando, Amelia Mollica Graziano.

MANZIANA

Vittoria schiacciante per Alessio Telloni, che conquista la carica di sindaco con il 67,37% prevalendo su Gaetano Vari che si ferma al 32,63%.