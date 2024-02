Elezioni, FdI pronta a indicare un candidato sindaco per unire il centrodestra

CIVITAVECCHIA – “Martedi 13 febbraio, su convocazione del coordinatore Paolo Iarlori, si è riunito nella sede del circolo territoriale “Giorgio Almirante” il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, organo rappresentativo del Partito a livello locale che riunisce il consigliere regionale del territorio, il consigliere di Città metropolitana, gli assessori ed i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e tutti i dirigenti locali del Partito. La riunione si è svolta in un clima di grande entusiasmo e coesione, dimostrando unità e compattezza del Partito, pronto alle prossime fondamentali sfide elettorali.

Dopo una ampia discussione sul quadro politico cittadino in vista delle prossime elezioni comunali, forte dei risultati elettorali (oltre il 32% alle ultime elezioni regionali) e di una campagna tesseramento che ha evidenziato numeri strepitosi (oltre 1250 iscritti, che hanno attribuito a Civitavecchia il primato per numero di tesserati nell’intera federazione provinciale di Roma) , che confermano il grande consenso ed il forte radicamento del Partito di Giorgia Meloni sul territorio di Civitavecchia, i componenti del coordinamento comunale, hanno approvato un documento politico con il quale si esprime la chiara e forte volontà del Partito di guidare la coalizione di centrodestra verso una nuova vittoria alle prossime elezioni amministrative, fornendo l’indicazione di un candidato sindaco che, come avvenuto ad esempio con Francesco Rocca eletto presidente della Regione Lazio, sia espressione del Partito: il candidato sindaco espressione di Fratelli d’Italia potrà consentire di superare le attuali contrapposizioni che si registrano nella coalizione e che rischiano di dividere il centrodestra.

Il candidato sindaco sarà proposto dal coordinamento locale del Partito al presidente della federazione provinciale di Fratelli d’Italia, sen. Marco Silvestroni, con l’auspicio che gli altri partiti del centrodestra possano, attorno alla proposta di Fratelli d’Italia, ritrovare, con senso di responsabilità, la coesione e la compattezza necessarie per garantire alla nostra città una amministrazione comunale di centrodestra forte, autorevole e capace di essere volano di crescita e di sviluppo per Civitavecchia, grazie alla sinergia con la Regione Lazio guidata dal Presidente Francesco Rocca e con il governo nazionale guidato dalla Presidente Giorgia Meloni”

Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia