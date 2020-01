Elena D’Ambrosio si dimette da Consigliere comunale, al suo posto Alessandra Lecis

CIVITAVECCHIA – Elena D’Ambrosio si dimette da Consigliere comunale. Una decisione annunciata quest’oggi dalla stessa esponente Cinque Stelle che motiva questa sua scelta con ragioni di natura personale e lavorativa. Al suo posto entrerà a Palazzo del Pincio l’ex Assessore Alessandra Lecis.

“Ringrazio il Movimento 5 Stelle per l’opportunità che mi ha dato di servire la mia città, prima come consigliere comunale di maggioranza e poi come consigliere di opposizione ma a causa di motivi personali e lavorativi ho preso questa difficile decisione – afferma in una nota stampa Elena D’Ambrosio – In questi 10 anni di impegno politico, considerando anche gli anni in cui il M5S era una realtà che stava semplicemente muovendo i primi passi nella politica locale, ho dato tutta me stessa alla causa comune con spirito di sacrificio ed abnegazione. Rimango una convinta sostenitrice del Movimento 5 Stelle, sia locale che nazionale, e farò sentire il mio appoggio al gruppo locale lavorando insieme ai nostri attivisti e mettendo la mia esperienza a disposizione del gruppo. Sono certa che Alessandra Lecis, che subentrerà al mio posto, riuscirà insieme agli altri consiglieri Lucernoni e D’Antò a fare un ottimo lavoro in consiglio comunale viste le sue grandi doti umane e l’esperienza amministrativa che ha maturato lavorando come assessore nella Giunta Cozzolino”.