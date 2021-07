“E’ una fake news che consiglieri e assessori non paghino i parcheggi”. Ma intanto il privilegio rimane

CIVITAVECCHIA – Le nuove strisce blu in centro non sono ancora attive. Lo precisa in una nota stampa l’Amministrazione comunale che parla di installazione della segnaletica dei parcheggi a pagamento, nelle vie in zona Mercato, ancora in corso. “Si avvisano gli utenti della strada che il pagamento nelle zone nuove non è ancora attivo – si legge nella nota stampa – Nelle aree nuove (Via Mazzini e Piazza XXIV Maggio) la segnaletica verticale sarà coperta fino all’installazione dei parcometri. Gli Ausiliari assicureranno adeguata prevenzione ed informazione all’utenza”. Una precisazione, quella di Palazzo del Pincio, che tuttavia non smentisce né modifica la decisione presa dalla maggioranza: in centro ci saranno nuovi parcheggi a pagamento, con buona pace dei cittadini.

La nota di Palazzo del Pincio interviene poi anche per chiarire che “nessun Assessore o Consigliere comunale ha mai fatto richiesta di parcheggiare a titolo gratuito sulle strisce blu e ciò non è certo avvenuto per estemporanee ‘diffide’. Il riferimento è al Movimento 5 stelle, che oggi in un comunicato ‘esprime la sua contrarietà’, ma si è ben guardato, durante la conferenza dei capigruppo che ha stabilito tale possibilità, dal votare contro. Si ribadisce tuttavia che, da quando fu introdotta dal novembre scorso, la richiesta di parcheggiare gratis (possibile solo per servizio, cioè durante commissioni o consigli comunali) non è mai stata attivata da nessuno, né Assessore né consigliere di maggioranza o di opposizione”.

Se non è mai stata chiesto da nessun consigliere o assessore di parcheggiare gratis, allora, viene da chiedersi perché mai la relativa ordinanza non venga ritirata. Perché finché l’ordinanza resta in vigore, a prescindere dalle eventuali richieste di consiglieri e assessori, l’odioso privilegio introdotto dall’Amministrazione rimane. E di privilegi concessi alla classe politica francamente non se ne sente proprio il bisogno.