E’ sempre notte fonda nel parcheggio della trincea ferroviaria

CIVITAVECCHIA – “Speravamo che con il nuovo anno le cose potessero cambiare, almeno per quanto riguarda la situazione relativa all’illuminazione del parcheggio sulla trincea ferroviaria, ma, purtroppo, nulla di nuovo! Il nostro accorato appello di qualche mese fa, è caduto nel vuoto!”.

A parlare è il Comitato civico indipendente Sicurezza e decoro urbano, che torna sull’argomento già posto all’attenzione nei mesi scorsi sollecitando nuovamente un intervento dell’Amministrazione comunale.

“Avevamo proposto la realizzazione di una torre faro, o in alternativa, installare due o tre punti luce – dichiara per il Comitato Remo Fontana – così da illuminare la porzione di parcheggio posto sulla trincea ferroviaria, che è circa la metà dell’intera area, compreso tra corso Centocelle e via Bernini. Peraltro, avevamo segnalato anche il pericolo per la circolazione stradale, dovuto proprio all’attraversamento di quest’ultima strada, ove non esiste alcuna segnaletica, sia orizzontale, che verticale, di dare precedenza, ma come detto, nulla di fatto. Insomma, i pericoli, continuano a rimanere latenti, sia come detto, riguardo la sicurezza della circolazione stradale, che quelli relativi alla possibilità del perpetrarsi di azioni criminose, (reatia sulla persona e reati predatori), favorite proprio dalla mancanza di illuminazione pubblica. Dalla foto, scattata alle ore 18.30 circa del 14.01.2021, è possibile rendersi conto della situazione in cui versa tutt’oggi la frequentatissima e centralissima area di parcheggio. Allora, come sempre, meglio prevenire che curare ed in questo caso, auspichiamo che la sensibilità di chi di dovere, possa indurre a provvedere quanto prima, a rendere il luogo più sicuro e per questo fruibile a tutta la collettività”.