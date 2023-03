E’ rottura tra sindacati e AdSP: tre giornate di sciopero

CIVITAVECCHIA – E’ rottura tra sindacati e AdSP. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI E UGLMARE PORTI annunciano tre giornate di sciopero, il 3, 14 e 21 aprile, per tutto il personale dipendente dell’Authority.

Furente la nota delle OO.SS, che si dicono “esasperate dalla reiterata non corretta gestione delle relazioni sindacali, dal ripetuto comportamento da parte dei vertici della ADSP di assumere decisioni unilaterali”. “Abbiamo ulteriormente preso atto della palese volontà da parte dell’Ente di mortificare il personale in totale violazione della privacy attraverso la pubblicazione di atti contenenti dati personali sensibili – affermano nella loro nota unitaria – Visto che alla data odierna sono ancora rimaste inevase le istanze rappresentate con le note del 27.02.2023 e del 21.03.2023, che richiedevano sia incontri urgenti visti i continui rinvii da parte dell’Ente che la corretta applicazione dell’accordo di secondo livello sottoscritto il 16/12/2022; vista anche la pubblicazione del Decreto del Presidente n. 94 del 24.03.2023, avente ad oggetto adozione atto di organizzazione 2023 i cui contenuti non sono stati oggetto di condivisione con le OO.SS e che violano pesantemente la privacy di ogni singolo dipendente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale; tutto ciò premesso si proclamano tre giornate di sciopero”.

Le modalità di svolgimento dello sciopero saranno le seguenti: ultime tre ore del turno di lavoro nelle giornate del 13-14 aprile 2023; intera giornata di lavoro il 21 aprile 2023.