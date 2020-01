E’ on line il nuovo sito istituzionale del’AdSP

CIVITAVECCHIA – È online il nuovo sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Nata da un attento restyling grafico e da una profonda riorganizzazione dei contenuti, la pagina web, visibile da alcuni giorni, contiene importanti novità rappresentate dallo sviluppo dell’area pubblica con l’obiettivo di assicurare all’utenza modalità di navigazione e fruizione sempre più immediate.

“Il nuovo sito web, insieme luogo istituzionale e ambiente comune ad una rete che si vuole rendere sempre più interconnessa, è stato realizzato per garantire la maggior trasparenza possibile agli utenti”, spiega il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Francesco Maria di Majo. “Lo stile comunicativo è finalizzato a coniugare questi due aspetti e si traduce, quindi, in un linguaggio preciso ma non burocratico, amichevole senza essere colloquiale. Da un punto di vista tecnico il nuovo sito presenta un’interfaccia più moderna, fruibile da tutti i dispositivi elettronici (pc, tablet, cellulari), ed è pienamente conforme alle linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione”, precisa il presidente dell’Authority. “Elemento di novità rispetto alla versione precedente, che va a completare il restyling generale, è rappresentato dall’attivazione dei canali social (facebook ed instagram) raggiungibili anche attraverso il sito istituzionale”, conclude di Majo.

Particolare attenzione è stata riservata alla creatività, alla comunicazione, all’usabilità e all’accessibilità, al fine di veicolare e rafforzare l’identità del servizio, supportare gli utenti nella fruizione delle informazioni, accrescere la percezione dei valori del servizio, favorire la comunicazione destinata ai diversi target. Anche la presenza del Network laziale sui canali social, con la loro immediatezza e capacità di coinvolgimento, rappresenta un elemento significativo per incrementare la visibilità e il brand awareness dell’AdSP in un’ottica di comunicazione integrata.

Il sito arriva come completamento di una fase di reingegnerizzazione dei portali web dell’Autorità di Sistema Portuale che ha realizzato il rinnovamento anche del portale Trasparenza e Albo Pretorio. Si è conclusa, pertanto, la fase che ha fatto sì che i portali di interazione con l’utenza fossero tutti a norma.