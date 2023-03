E’ ancora scontro sulle nuove elezioni dell’Università Agraria

CIVITAVECCHIA – “Andare immediatamente al voto per il rinnovo dell’Università Agraria”. E’ quanto chiede il Partito Democratico di Civitavecchia che torna a chiedere nuove elezioni per rinnovare gli organismi dell’ente di viale Baccelli.

“Siamo ancora memori dell’attacco sguaiato e maldestro al Partito Democratico, e al nostro capogruppo in Consiglio comunale, da parte della “facente funzioni” non meglio precisate – si legge in una nota del PD cittadino – In realtà ha dimostrato, con l’ulteriore rinvio a maggio (!) per l’elezione del CdA dell’Agraria, che la nostra indignazione era e rimane legittima. È giunto il momento di restituire agli iscritti all’Università Agraria quel ruolo che la legge assegna loro. Non si tratta solo della questione, certamente assai sofferta, degli usi civici e del modo come questa è stata trattata. Non si tratta solo delle evidenti responsabilità che l’Ente ha, su questo specifico tema, e delle scelte che nel corso degli anni ha realizzato, in spregio degli interessi dei cittadini. È l’intera gestione che viene messa in discussione e riteniamo che, comunque, non si dovrebbe temere il giudizio democratico degli elettori”.

“Comunque – conclude la nota – lasciamo da parte inutili polemiche. Consideriamo utile una discussione che investa anche una autoconvocazione del Consiglio Comunale e qualunque altra iniziativa che vada nel senso di definire e rinnovare gli organismi dirigenti dell’Ente. Si vada, infine, immediatamente al voto così da consentire ai diretti interessati di valutare, nel suo insieme, l’operato dell’Università Agraria”.

Non si fa attendere la replica velenosa dell’Università Agraria, per voce della Presidente facente funzioni Damiria Delmirani: “Il nostro obiettivo è fatto di trasparenza, legalità ed efficienza. Più volte gli stessi politicanti hanno invocato l’intervento della Magistratura, più volte la Magistratura ha dato ragione a questa gestione e sia il capogruppo di Fratelli d’Italia che il Partito Democratico, colpevolmente ed in maniera vergognosa, omettono questi particolari. Nulla naturalmente si dice sulle gravi irregolarità riscontrate e certificate riguardanti le gestioni precedenti, sulle quali sono state fatte approfondite due diligence, regolarmente denunciate ed in corso di denuncia. E’ chiaro che ogni attacco recato all’Università Agraria sia pretestuoso; si scatenano quando non facciamo le elezioni e si scatenano nello stesso modo quando le convochiamo, raccontano di disservizi ma mai, pur invitati, riescono a dare un nome ed un cognome al cittadino che avrebbe subito un disguido. Segno che questi disguidi non esistono ma che è necessario, magari in ossequio ad ordini superiori, attaccare l’attuale gestione dell’Università Agraria. Mai collaborativi, mai propositivi, Partito Democratico e Fratelli d’Italia non avendo argomenti passano il tempo a diffamare e calunniare, tempo che potrebbero ben impiegare per governare, se si sono meritati questo ruolo. Le elezioni, stiano tranquilli, si faranno. Chi le vincerà governerà l’Agraria per i prossimi anni. Loro imparino a fare il loro mestiere perché, stiano sicuri, il sentiero della diffamazione conduce solo sulla piazza del Tribunale”.