D’Ottavio e Petrelli: accordo tra Forza Italia e Lista civica il Buon Governo

CIVITAVECCHIA – “Forza Italia e la lista civica il Buon Governo stringono un patto federativo al fine di garantire la continuità politica/amministrativa alla città di Civitavecchia per quegli obiettivi storici che hanno avuto l’avallo del ministero competente, con l’elargizione di finanziamenti extra comunali.

L’assessorato ai LL.PP., durante la gestione D’Ottavio, ha realizzato l’accordo storico tra Comune, Sistema dell’Autorità Portuale e Ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione delle aree ex-Italcementi e Fiumaretta; un intervento da 35 milioni con i fondi FIAR, fondi per infrastrutture ad alto rendimento.

Le due realtà politiche concordano che mutare la responsabilità amministrativa di chi ha curato e realizzato questa programmazione posso insospettire e demotivare gli altri soggetti dell’Accordo e vanificare i risultati fin qui raggiunti. La crisi amministrativa di questi ultimi giorni pare non aver compreso la delicatezza ed il lavoro di quanto ancora si debba fare ed il pericolo che quanto realizzato e programmato possa essere compromesso. E tutto ciò nonostante questo Accordo venga additato e preso a modello da tanti altri soggetti istituzionali, spiace constatare che solo a Civitavecchia sembra passare in sordina.

Il nostro Paese ha visto nel recente passato avversari politici molto distanti formare governi nazionali per il bene comune, questo Accordo merita convergenze e sostegni politici che superino le contrapposizioni ideologiche, nella mera ottica della politica del fare. Tutto ciò comporta che il consigliere comunale della lista civica sosterrà dai banchi della maggioranza questa progettualità.

Ci auguriamo che questo Accordo trovi altri consensi al fine di garantire quel sostegno e quelle energie che un obiettivo come questo merita, per far crescere Civitavecchia e fornire significative opportunità di sviluppo ai civitavecchiesi“

Il Commissario di Forza Italia Civitavecchia

Roberto D’OTTAVIO

Il Coordinatore Lista civica

Vittorio PETRELLI