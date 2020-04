D’Ottavio: “Da oggi attivo il timer al semaforo di via Castronovo”

CIVITAVECCHIA – “Nonostante queste emergenze l’assessorato ai lavori pubblici non si è fermato e ha continuato a lavorare in maniera incessante. Ne è prova l’installazione che è avvenuta quest’oggi del timer di via Castronovo. Un semaforo, quello di via Castronovo, cha la passata giunta ha dotato di un photored, strumento che scatta foto che si trasformano in multe. Questo strumento ha provocato diversi tamponamenti da parte di cittadini che per paura della multa si fermavano improvvisamente anche con il semaforo verde, per paura di trovarsi in mezzo all’incrocio al momento del giallo e dell’eventuale rosso. Diverse sono state le segnalazioni e le proteste dei cittadini e la giunta comunale ha perciò predisposto, come previsto e promesso in campagna elettorale, questo strumento che porterà i cittadini a rispettare il semaforo in sicurezza. Lo dovevamo alla città e alla sicurezza dei cittadini”. Lo dichiara l’assessore ai lavori pubblici Roberto D’Ottavio.

“Non posso che complimentarmi con il lavoro svolto dalla giunta anche in questo caso – ha dichiarato la presidente del consiglio Emanuela Mari -. Quel semaforo stava diventando un pericolo costante, il timer permetterà di rispettare in sicurezza il semaforo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal gruppo consigliare di Forza Italia, sebbene in campagna elettorale fosse stato annunciato che il photored su via Castronovo sarebbe stato tolto: “E’ importante dare risposte ai cittadini soprattutto quando riguardano quelle piccole-grandi opere che migliorano la qualità della vita”.