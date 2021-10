“Dopo il Convegno sul parco eolico, aumenta la fiducia nel futuro”

CIVITAVECCHIA – Dall’associazione “Città Futura” Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Il convegno organizzato dalla Regione Lazio presso l’Autorità portuale è andato oltre le aspettative.

Gli interventi di esperti, addetti ai lavori e stakeholders hanno certificato quanto diciamo ormai da molto tempo: i cambiamenti climatici impongono un nuovo modello di sviluppo, la transizione ecologica non può prescindere dalla transizione energetica e le comunità locali devono essere protagoniste e non più spettatori delle scelte che riguardano i loro destini.

In particolare, per la nostra città è stato ribadito che qualsiasi scelta di politica energetica non può essere complementare alla riconversione della centrale da carbone a gas: Enel è una risorsa, a patto che metta a disposizione il suo patrimonio di competenze per una vera transizione green che bandisca ogni tipo di fonte fossile. È stato giustamente evidenziato come già la costa nord sia già interessata da 2 impianti a gas, in esercizio e programmati e pertanto il Lazio già contribuisce ampiamente alla presunta necessità di sostenere la rete elettrica: una terza centrale a gas a Civitavecchia è accanimento terapeutico.

Il progetto del parco eolico galleggiante ha convinto ed entusiasmato, perché è realizzabile nel medio periodo, è compatibile ed ecosostenibile, le criticità previste sono superabili e compensabili e non sussistono difficoltà di tipo tecnico né economico, in quanto si può contare anche su finanziamenti privati per l’80% dell’investimento; ma soprattutto perché delinea un futuro certo in termini di ambiente e occupazione e prospettive interessanti per ulteriori sviluppi di una filiera industriale consolidata. Inoltre, si armonizza perfettamente con la visione di realizzare a Civitavecchia un Distretto delle energie rinnovabili, che comprenda il giusto mix di fotovoltaico e di filiera legata allo sviluppo dell’idrogeno verde. Tutti gli interventi sono stati dello stesso tenore: le imprese datoriali, CNA Federlazio, Legacoop e Coop Pescatori, i sindacati CGIL e UIL, i giovani di Friday For Future e le altre associazioni, tutti hanno mostrato interesse e sottolineato come l’economia verde rappresenti il cambiamento, la sola possibilità che abbiamo per coniugare ambiente e occupazione.

Convincente anche l’intervento dell’Assessora Lombardi, che ha confermato come l’emendamento approvato con il collegato al bilancio regionale sia essenzialmente un fatto politico, che sancisce una volontà del territorio inequivocabile, a prescindere dagli esiti del prevedibile contenzioso con il Governo. Bene anche la netta presa di posizione dei tre consiglieri regionali intervenuti: De Paolis, Porrello e Minnucci hanno dichiarato di essere determinati a sostenere la posizione del Consiglio regionale fino in fondo e questo indubbiamente aggiunge valore alla vertenza.

Esprimiamo quindi apprezzamento e soddisfazione, qualche voce fuori dal coro, anacronistica o interessata, non intacca l’unità del territorio, mai vista in passato: e proprio l’unità sarà l’arma vincente della battaglia che Civitavecchia sta conducendo per un futuro completamente diverso, che auspica e merita”.

Associazione Città Futura