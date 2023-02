Domenica l’elezione del segretario nazionale PD. A Civitavecchia seggio al Pincio

CIVITAVECCHIA – Domenica 26 febbraio si confronteranno, per la Segreteria Nazionale del PD, i candidati Stefano Bonaccini e Elly Schlein, che sono stati selezionati dai Congressi di Circolo, svolti nei giorni scorsi in tutta Italia.

Possono partecipare al voto per l’elezione del/della Segretario/a “le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.”

La Commissione nazionale ha predisposto il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza dell’elettore, un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare. Il modello di registrazione contiene, altresì, l’esplicito consenso dell’elettore all’uso, da parte del Partito Democratico, dei suoi recapiti.

A Civitavecchia il seggio elettorale è aperto dalle ore 8,00 alle ore 20,00, presso la palestra del Pincio in P.zza Guglielmotti.