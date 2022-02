Domenica alla Marina la XXXI^ edizione de “Il Mare d’Inverno”

CIVITAVECCHIA – Domenica 6 febbraio 2022, dalle ore 09.30 alle ore 12.00, presso la spiaggia della marina di Civitavecchia, si terrà la XXXI^ edizione de “Il Mare d’Inverno”, con il Patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia e del Ministero della Transizione Ecologica.

I volontari di Fare Verde censiranno, dopo averli raccolti, i rifiuti presenti sul litorale, “ora abbandonato e lontano dall’attenzione di mass media, molte Amministrazioni locali e, forse, di qualche ambientalista estivo”.

“Quella di Fare Verde – si legge in una nota del gruppo ambientalista – non sarà una pulizia per preparare il litorale all’arrivo dei bagnanti, ma per ricordare che il mare e le spiagge non esistono solo con l’arrivo della stagione balneare e subiscono l’inquinamento dell’uomo per 12 mesi l’anno, dovuto principalmente a cattivi comportamenti tesi a lasciare rifiuti sulla battigia o ad eliminarli gettandoli nelle fogne. Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il grave inquinamento del mare provocato dalla plastica, materiale di cui possiamo fare a meno facilitando l’utilizzo del vuoto a rendere per i contenitori. L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di riportare al centro del dibattito sociale e politico la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. Come denunciamo da 31 anni, la plastica non è biodegradabile, ma inquinante e, “sbriciolandosi”, entra anche nella catena alimentare giungendo nei nostri alimenti ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di differenti polimeri utilizzati”.

Alla manifestazione hanno aderito il LEO CLUB CIVITAVECCHIA-SANTA MARINELLA, la FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA-N.O.A. Nucleo Operativo Ambientale di Civitavecchia e sarà seguita da Radio Blue Point Civitavecchia e dalla televisione digitale CANALE 10 di Roma.

I volontari di Fare Verde unitamente agli altri partecipanti puliranno le spiagge e coglieranno l’occasione per fare anche un censimento dei rifiuti raccolti. Una specie di “hit – parade” dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta.

Questo per dimostrare che sulle spiagge si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni cooperare per tenerle pulite sempre, anche in inverno.

Chiunque voglia partecipare alla giornata di pulizia, può contattare Fare Verde al numero 347-3711687 o inviare una mail all’indirizzo fareverdecivitavecchia@gmail.com.

La manifestazione sarà effettuata nel rispetto della normativa anti covid19 in vigore e ai partecipanti saranno consegnati guanti e sacchi.