Domenica a largo Plebiscito il M5S presenta i suoi candidati

CIVITAVECCHIA – Domenica 18 settembre, alle ore 10:30 il Movimento Cinque Stelle sarà a largo Plebiscito, area pedonale di corso Centocelle (nei pressi della Cartica) insieme ai suoi candidati: la già senatrice Alessandra Maiorino e i candidati ai collegi uninominali di Camera e Senato, Rosita Cicoria e Massimo Erbetti.

“Saranno presenti i nostri consiglieri comunali – si legge in una nota del M5S cittadino – il consigliere regionale Devid Porrello, gli attivisti e tutti gli amici che avremo il piacere di accogliere. Sarà l’occasione per parlare del nostro programma elettorale nazionale e della visione politica del M5S, volta a un nuovo umanesimo. Intendiamo perseguire l’obiettivo di un’uguaglianza sostanziale che ancora non possiamo ritenere raggiunta, con misure che garantiscano diritti a tutte e a tutti, con un particolare focus su donne e giovani. Lavoro, innovazione, parità salariale e superamento delle disuguaglianze di genere, sono in cima alle nostre priorità, senza mai tralasciare la legalità e la sostenibilità ambientale che sono a fondamento della nostra azione politica. Invitiamo tutti i cittadini a venire a conoscere i nostri candidati e ad ascoltare la nostra proposta politica per l’Italia”.