Domani il conferimento della cittadinanza onoraria a Mafalda Molinari

CIVITAVECCHIA – Domattina il Consiglio Comunale, su proposta del presidente Emanuela Mari, conferirà la cittadinanza onoraria a Mafalda Molinari, in occasione della sua scomparsa, il 19 ottobre di sette anni fa. Tra le fondatrici dell’azienda di famiglia insieme ai fratelli e al padre Angelo, Mafalda Molinari «riuscì, con pazienza e devozione» si legge nella delibera, «a condurla fino alla notorietà dei giorni nostri e a rendere il marchio “Sambuca Molinari” prestigioso e apprezzato anche a livello internazionale». «Di grande statura professionale e morale, fu tra le prime donne, fin dagli anni Cinquanta, ad avere un ruolo attivo nel mondo industriale». L’infaticabile impegno la portò ad essere attivissima nel sostegno sociale alla sua città anche attraverso la Fondazione Molinari – pur conservando una riservatezza che le faceva preferire la lontananza dalla mondanità – fino ad entrare in Consiglio comunale e poi in Senato, andando a rappresentare il territorio che tanto amava nelle fila di Alleanza nazionale. Una donna dalla vita eccezionale che ha lasciato una traccia indelebile a Civitavecchia e che domani sarà giustamente celebrata.