Domani al Parco martiri delle foibe la commemorazione del “Giorno del Ricordo”

CIVITAVECCHIA – Domani, mercoledì 10 febbraio, il Comune di Civitavecchia onorerà la data dedicata alla commemorazione dei Martiri delle foibe e all’Esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia, per conservare e rinnovare la memoria di una tragedia del popolo italiano.

Si svolgerà quindi una cerimonia, cui prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose della città. L’appuntamento è per le ore 11 al Parco Martiri delle Foibe, sulla Mediana, in zona Uliveto.

Durante la cerimonia verrà deposta una corona di alloro al monumento dedicato ai Martiri delle foibe, all’ingresso del parco.

Alla commemorazione sarà presente anche una delegazione del circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” di Civitavecchia, Quest’anno sarà presente un ospite di rilievo: Piero Cordignano, in rappresentanza della Associazione Dalmati Italiani nel mondo e del libero comune di Zara in esilio. “Questa ricorrenza – dichiara Paolo Iarlori, coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia – è per noi da sempre molto importante e significativa. Ogni anno la celebriamo, come Partito, in un luogo emblematico, il Parco Martiri delle Foibe, dove, da quest’anno, l’anfiteatro è stato giustamente dedicato a Norma Cossetto, donna simbolo di questa tragica pagina di storia, Medaglia d’oro al Valore Civile. Doveroso ricordare, in questa occasione, il particolare legame tra la nostra Città e gli Esuli: moltissimi esuli di Fiume, Istria e Dalmazia, nella loro dolorosa fuga dalle persecuzioni comuniste, trovarono, infatti, rifugio proprio a Civitavecchia e molti trovarono alloggio nell’odierno quartiere De Sanctis”.