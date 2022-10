Diritto di superficie avanti in commissione. L’Assessore Di Paolo: “Grazie a tutti i consiglieri”

CIVITAVECCHIA – Chiusi ieri con un ottimo risultato i lavori della Commissione Patrimonio sul tema, molto sentito al livello locale, della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e dei vincoli sul prezzo massimo di cessione, nell’ambito dell’edilizia popolare convenzionata; nelle due lunghe sedute dedicate al problema, coordinate dal Presidente Raffaele Cacciapuoti, si è tenuto un ampio dibattuto e grazie alla collaborazione tra maggioranza ed opposizione si è arrivati a licenziare la delibera, che ora è pronta per il voto nel prossimo Consiglio comunale.

L’Assessore Emanuela Di Paolo, proponente la deliberazione, commenta: “Sono molto soddisfatta per il lavoro svolto dalla Commissione, ringrazio tutti i Consiglieri che ne fanno parte e l’Ufficio Patrimonio che si occupa del tema dal 2008 ed è stato al passo con la normativa e con la giurisprudenza che mutano di continuo, soprattutto negli ultimi due anni. È un provvedimento importante che sbloccherà diversi trasferimenti di immobili fermi da tempo”.

Il Consigliere Cacciapuoti: “Liberare le aree inserite nelle zone di Edilizia Popolare è fondamentale per agevolare la circolazione degli alloggi, ma il nostro lavoro non finisce qui, convocherò ulteriori sedute della Commissione Patrimonio per approfondire le questioni legate allo svincolo delle aree, per andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini”.

Successivamente all’approvazione della deliberazione l’Amministrazione pubblicherà un’informativa sul sito del Comune per rendere più agevole la comprensione e l’applicazione della delibera stessa.