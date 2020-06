Di Gennaro e De Angelis D’Ossat (PD): “Attuare l’accordo per l’inumazione dei residui abortivi”

CIVITAVECCHIA – I consiglieri comunali del Partito Democratico Marco Di Gennaro e Marina De Angelis D’Ossat si schierano a favore dell’inumazione dei residui abortivi e della delibera approvata dall’Amministrazione Tedesco per l’assegnazione di un’area cimiteriale ad hoc all’associazione “Difendere la vita con Maria”.

In una lettera inviata all’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, i due consiglieri PD sottolineano la necessità e l’opportunità dell’iniziativa in cui non ravvisano nessun attacco alla Legge 194.

“Considerato che il protocollo d’intesa in atto tra la suddetta associazione e la ASL – affermano nella loro missiva – è stato integrato al fine di tener conto della esigenza di prevedere nei dovuti tempi il consenso informato genitoriale per la eventuale inumazione, tenuto, altresì, conto di quanto riporta l’articolo 13 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Civitavecchia e considerato che alla suddetta associazione è stata formalmente assegnata , dietro pagamento dell’onere previsto, un’area per la inumazione dei prodotti abortivi, riteniamo che nulla ci sia da eccepire dal punto di vista formale sull’iter di questo provvedimento. Nel merito riteniamo che tale provvedimento non rappresenti in alcun modo un attacco alla legge 194 che costituisce certamente una conquista sociale che non deve essere oggetto di strumentalizzazione da parte di alcuno ma oggetto di rinnovato impegno da parte delle istituzioni al fine di garantire le necessarie risorse per la sua piena realizzazione”.

“Lungi dall’essere un vulnus per la dignità della donna – concludono Di Gennaro e De Angelis D’Ossat – la possibilità di inumazione di prodotti abortivi, nel più completo anonimato e previo consenso, costituisce un esempio di pietas nei confronti del prodotto del concepimento pienamente rispettosa della sensibilità di coloro che vivono la drammatica e dolorosa esperienza dell’aborto e perfettamente in linea con il principio della laicità dello stato”.