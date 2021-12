Demanio, Magliani: “Via a tempo di record alle manutenzioni alla Marina”

CIVITAVECCHIA – Cantiere aperto sull’area demaniale della Marina. In particolare, un’ala dell’anfiteatro è già stata transennata per consentire le operazioni.

Spiega il Vicesindaco Manuel Magliani: “Abbiamo già detto che non solo è importante intervenire, ma è importante anche quando si interviene. Ebbene, la programmazione del cantiere alla Marina rappresenta un esempio dell’attenzione che l’Amministrazione Tedesco pone su questi temi. L’operazione in corso è infatti stata avviata e sarà conclusa a primavera, per consentire ai civitavecchiesi e ai visitatori una piena e sicura fruizione della nostra area di maggior pregio”.

In particolare, nelle prossime settimane si procederà alla sostituzione dei marmi divelti o spaccati, a piccoli interventi di manutenzione, alla messa in sicurezza e al ripristino degli intonaci, tra cui quello staccatosi a metà ottobre scorso. “In poche settimane siamo riusciti anche ad intervenire su quella porzione: un plauso agli uffici che nonostante il Covid ha saputo rispondere alle sollecitazioni della politica nell’interesse della città – conclude il Vicesindaco – e lo ha fatto a tempo di record, ovviando ad una situazione che, probabilmente, in altri periodi avrebbe visto le transenne prendere il reddito di cittadinanza, a forza di restare sul posto”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere delegato al demanio marittimo, Mirko Mecozzi, che ha dato un impulso alla messa in sicurezza della Marina.