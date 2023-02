Delmirani: “Il Comitato usi civici alla disperata ricerca di visibilità”

CIVITAVECCHIA – Il Presidente dell’Università Agraria Damiria Delmirani replica al Comitato usi civici:

“E’ bello avere a che fare con il Comitato Usi Civici. Persone in gamba che hanno sempre la risposta a tutto ed una soluzione pronta per tutto. Il Presidente dell’Agraria? E’ illegittimo. I ritardi per la convocazione delle elezioni? Colpa di De Paolis. Però il Comitato si interroga sempre sui giornali e mai rivolgendosi direttamente agli Uffici dell’Università Agraria di Civitavecchia. Segno che non interessano le risposte quanto una disperata ricerca di visibilità. Loro che sanno sempre tutto, proprio tutto, dovrebbero anche sapere per quale motivo ancora non arrivano risposte alle tante segnalazioni che questa gestione ha avanzato sul pessimo andamento amministrativo delle gestioni precedenti, anche rivolgendosi direttamente alla Magistratura. Oculatezza e sviluppo sono stati i binari portanti di questa gestione. Lo sviluppo è sotto gli occhi, attenti, anche del Comitato stesso. Per quanto riguarda la due diligence avviata i risultati emergono, ma di questo il Comitato non vuole parlare, eppure sarebbe simpatico ottenere in maniera utile anche il loro giudizio. Il Governo della Regione Lazio, appena insediato, sarà sicuramente più attento ai tutti i problemi dei civitavecchiesi di quello appena dimesso. L’Università Agraria, sola, ha promosso su più tavoli iniziative per definire ogni questione pendente ma il Comitato, assieme all’amministrazione comunale, non riesce ad andare oltre la sterile polemica e l’insulto personale”.

Damiria Delmirani – Presidente Università Agraria Civitavecchia