Decoro dei quartieri, interventi su via Leopoli e San Liborio

CIVITAVECCHIA – “Nel quadro delle opere pubbliche avviate in questi giorni dall’Amministrazione comunale, è particolarmente significativo che si continuino interventi anche nei quartieri”.

Questo quanto dichiara il consigliere comunale di Forza Italia, Massimo Boschini, che aggiunge: “Nei giorni scorsi è terminata una approfondita opera di pulizia sulla parte di via Leopoli a monte della strada Mediana, che non vedeva da anni una sia pur necessaria riqualificazione. Ora un’analoga iniziativa è partita, sempre ad opere della squadra di Civitavecchia Servizi Pubblici con il coinvolgimento diretto dell’Ufficio Ambiente, anche su via nuova di San Liborio. avuto modo personalmente di fare da tramite tra i cittadini e l’ente pubblico per analoghe operazioni già avvenute alle Molacce, al Bricchetto e in via Frangipane, con un modus operandi che continuerà a caratterizzare l’azione politica dell’Amministrazione Tedesco”.