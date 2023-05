De Paolis: “La giustizia ha dimostrato la verità”

CIVITAVECCHIA – Da Daniele De Paolis, presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia, riceviamo e pubblichiamo:

“Sono particolarmente contento che la Giustizia, pur con i suoi tempi, abbia dimostrato la Verità. Come ormai è noto il Tribunale del riesame ha annullato le prescrizioni che il Tribunale di Civitavecchia mi aveva imposto privandomi della capacità di esercitare la mia attività all’interno dell’Università Agraria di Civitavecchia di cui sono presidente democraticamente eletto.

Ringrazio l’avvocato Lorenzo Mereu del Foro di Civitavecchia per aver saputo sostenere la bontà delle mie ragioni. Abbiamo molto lavoro che ci aspetta e numerose iniziative da concludere, frenate dalla tempesta che ci ha investito.

Finalmente è tornato a splendere il sole e siamo tutti al lavoro, oggi, nell’interesse esclusivo della collettività civitavecchiese. Abbiamo molto da raccontare su questo periodo che ha visto me e gli altri importanti collaboratori alla guida di un’Istituzione che è essa stessa Civitavecchia, in quanto custode del patrimonio collettivo ed a salvaguardia dell’ambiente la cui condizione è troppo spesso sottovalutata.

Ho bisogno adesso di rimettermi al lavoro con la giusta tranquillità per portare a termine tutti gli impegni che mi ero assunto al momento della mia elezione”.