DDL Zan, Porrello: “Quanto avvenuto oggi in Senato è avvilente”

CIVITAVECCHIA – “Quanto avvenuto oggi in Senato sul #ddlZan è decisamente avvilente. Siamo nell’anno 2021, il percorso di evoluzione dei diritti civili e della lotta ad ogni forma di discriminazione e violenza per l’orientamento sessuale non dovrebbe avere colore politico, dovrebbe vederci tutti dalla stessa parte”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale, che aggiunge: “Condivido le parole del presidente Conte che parla di ‘passaggio a vuoto su un percorso di civiltà’. Ora bisognerà aspettare almeno 6 mesi per una nuova proposta di legge che, una volta depositata, dovrà essere nuovamente calendarizzata da uno dei due rami del Parlamento per la discussione. Solamente pochi mesi fa, a maggio, avevo partecipato con entusiasmo alla manifestazione di Civitavecchia in sostegno del DDL Zan. Ribadisco anche oggi con orgoglio il mio NO ad ogni forma di odio, intolleranza e violenza”.