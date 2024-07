D’Antò: “Denuncia dell’Associazione Amici del Mercato comprensibile ma la causa è stata risolta da questa amministrazione”

CIVITAVECCHIA – “In merito alla denuncia riportata dagli organi di stampa da parte dell’associazione “Amici del Mercato”, l’Amministrazione Comunale desidera fornire alcuni chiarimenti: la denuncia riguarda il ritardo nella sottoscrizione dei contratti relativi ai box affidati tramite una procedura pubblica. Questa situazione è stata portata all’attenzione dell’Amministrazione dalla Presidente dell’Associazione “Amici del Mercato” rappresentati in quella sede dal loro legale soltanto venerdì 19 luglio alle ore 15:00.

Ora è importante sottolineare affinché sia i cittadini, sia gli operatori possano avere un quadro il più possibile esaustivo, che il lunedì successivo, il titolare della licenza, che aveva rilasciato la succitata intervista diffusa sui media locali, ha ricevuto il contratto che aspettava da mesi via e-mail alle ore 13:30. Pertanto, il problema, che lo affliggeva da mesi, è stato risolto grazie all’interessamento immediato dell’amministrazione comunale e all’intervento tempestivo degli uffici preposti, che ringrazio, nell’ arco (francamente ritengo incomprimibile) di meno di un giorno lavorativo.

Capiamo i disagi che gli assegnatari hanno dovuto subire per mesi lunghissimi (lunghissimi erga omnes e tanto più per chi lavora) a causa di inerzie e ritardi di cui però non ci si può davvero incolpare.

Riteniamo che ora, considerato che la questione è risolta, reiterare polemiche con l’attuale amministrazione sia fuori tempo e soprattutto non giovi a nessuno. Il nostro unico interesse è infatti continuare a lavorare con impegno per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro, confidando che gli interessati possano apprezzare la prontezza e l’efficacia della risposta fornita dall’attuale amministrazione” La nota dell’assessore Enzo D’Antò