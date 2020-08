D’Amico (Lega): “Solidarietà alla Polizia penitenziaria di Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “Si continua a leggere e ad assistere increduli ad episodi che quasi quotidianamente vedono vittime il personale della Polizia Penitenziaria all’interno delle carceri cittadine. Gli ultimi giorni con ben due serie aggressioni da parte, a quanto pare, di un detenuto egiziano che ha prima tentato di stragolare un agente – salvato in extremis da un altro detenuto – e poi, con lo stesso che ha incendiato la propria cella”.

Lo dichiara Alessandro D’Amico, Consigliere comunale della Lega Civitavecchia, che aggiunge: “Pretendiamo rispetto e piú sicurezza per chi anche dall’interno delle carceri difende la nostra incolumità, lavorando in pesanti e continue situazioni di stress psicofico, avendo a che fare con detenuti senza scrupoli in molti casi malati (malattie infettive, sieropositivi) e con problemi psichiatrici. Io e tutta la Lega di Civitavecchia, siamo vicini ed esprimiamo solidarietà a tutto il Corpo di Polizia Penitenziaria e rimanendo sempre a disposizione per qualunque istanza di supporto ci dovesse pervenire”.