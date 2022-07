D’Amico abbandona la Lega e passa nel Gruppo Misto

CIVITAVECCHIA – Perde pezzi il Gruppo consiliare della Lega. Alessandro D’Amico, già coordinatore cittadino del partito di Salvini, ha infatti annunciato la sua fuoriuscita dal Carroccio e la sua adesione al Gruppo Misto. Una decisione motivata dallo stesso D’Amico con divergenze politiche ormai insanabili nei confronti del gruppo dirigente territoriale.

Sulla improvvisa defezione per ora il partito tace, ma si registra l’intervento del Segretario di Lega Giovani Civitavecchia, Dario Rufino, che non risparmia qualche critica nemmeno troppo velata al gruppo dirigente leghista: “Sono molto dispiaciuto per l’uscita di Alessandro D’Amico, consigliere comunale e caro amico. Con lui ho iniziato la mia esperienza politica, e abbiamo dato vita al movimento giovanile che è la Lega Giovani Civitavecchia. È grazie a lui se la Lega a Civitavecchia è riuscita ad arrivare al risultato finale delle ultime elezioni, grazie alla sua perseveranza e dedizione sul dirigere il partito fino al 2019, con incontri con la popolazione, banchetti in ogni periodo dell’anno, con il sole e con la pioggia, con il freddo e con il caldo e sicuramente senza di lui non avremmo raggiunto un risultato così importante e soddisfacente. Siamo io, e tutti i miei ragazzi molto rammaricati da quanto sta accadendo, e speriamo che si riesca ad arrivare ad una soluzione, perché pensiamo che se addirittura una persona come Alessandro D’Amico, sempre disponibile per il partito, per i militanti ed i cittadini, che insieme al padre Luigi D’Amico (ricordiamo che ha fondato la Lega a Civitavecchia), ha trainato il partito fino alle elezioni vincendo con uno storico 17% e dando un Sindaco Lega in città, il primo della nostra storia, è arrivato alla decisione di distaccarsi dal gruppo del nostro partito, evidentemente ci sono dei problemi che vanno risolti, e ci auguriamo che questo avvenga ben presto”.