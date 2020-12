Dalla regione 2,5 milioni per manutenzione straordinario e completamento edifici Ater

CIVITAVECCHIA – “Mediante i finanziamenti ottenuti dalla Regione Lazio, con ancora più slancio l’ATER del comprensorio di Civitavecchia continua il cammino virtuoso dell’opera di riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare già intrapreso”. Lo dichiarano il Commissario Straordinario dott. Antonio Passerelli e il Direttore Generale dott. Emiliano Clementi.

“Nel ringraziare l’Assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, e il Presidente Nicola Zingaretti – proseguono – da sempre sensibili al tema della qualità dell’abitare, annunciamo l’imminente avvio di opere di manutenzione straordinaria e completamento di edifici parzialmente realizzati”.

In particolare, con il finanziamento regionale di circa 2,5 milioni di euro verranno riqualificati, attraverso interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, gli stabili di Via Navone n. 23/29, Via De Gasperi n. 16 e Via Labat n. 6, nel Comune di Civitavecchia, favorendo un importante miglioramento degli standard qualitativi per complessivi 98 alloggi.

“Questi interventi si inseriscono all’interno di un più ampio programma di recupero e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Lazio promosso dall’Amministrazione Zingaretti: oltre ai lavori di manutenzione e ammodernamento degli alloggi Erp nel comune portuale, la Regione ha stanziato altri 1,5 milioni di euro, di cui 800.000 euro già deliberati a favore dell’Ater di Civitavecchia, per sostenere il piano di completamento di edifici e opere di urbanizzazione nel Comune di Tolfa” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative.

“ATER intende ergersi a promotore territoriale del rilancio post-Covid, ciò non sarebbe possibile senza le diverse linee di finanziamento messe in campo Regione Lazio e senza l’impegno dei dipendenti dell’ATER di Civitavecchia” conclude il Commissario Antonio Passerelli.