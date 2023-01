Dal mondo della scuola “la carica dei 101” a sostegno di Nicola Guzzone

CIVITAVECCHIA – Dal mondo della scuola un appello sottoscritto da 101 cittadini a sostegno della candidatura alla Regione Lazio di Nicola Guzzone con il Polo Progressista:

“Siamo donne e uomini che operano nella scuola pubblica, che hanno fatto dell’istruzione libera, non solo un lavoro ma anche la propria ragione di vita. La scuola, in una fase storica caratterizzata da individualismo, solitudine e mercificazione, è oggi uno degli ultimi baluardi di inclusione e pensiero critico, costruttrice di quel senso di comunità e appartenenza necessario per la qualità della nostra democrazia. Vista l’importanza dell’istituzione scolastica con docenti, personale ATA e studenti, negli anni abbiamo constatato la mancanza di una vera rappresentanza istituzionale.

Per questo la candidatura di Nicola Guzzone alle prossime elezioni regionali rappresenta una buona notizia per tutti coloro che in questi anni hanno dovuto subire lo smantellamento della scuola pubblica. Nicola, collega serio e preparato, è un Preside e Dirigente Scolastico dell’istituto Marconi di Civitavecchia che ha saputo prendersi cura del futuro della nostra comunità, cioè degli studenti e delle studentesse, trasformando il suo istituto in un luogo di cultura, inclusione e successo formativo per tutte e tutti. Sosteniamo la sua candidatura al consiglio regionale del Lazio, certe e certi che la sua passione e determinazione nel perseguimento del bene comune, si determinerà anche negli scranni di via della Pisana”.

